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Желаю терпения, силы и стойкости духа: слова соболезнования Пашиняна Путину

Политика

Телеграмму соболезнования президенту России направил также президент Армении Армен Саркисян

Желаю терпения, силы и стойкости духа: слова соболезнования Пашиняна Путину
Иллюстрация:  primeminister.am

Ереван, 6 мая 2019, 17:35 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке пассажирского самолета.

В телеграмме соболезнования, текст которой приводит пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, произошедшей 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке пассажирского самолета.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаю им терпения, силы и стойкости духа.

Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии».

5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Мурманск. При посадке загорелись двигатели, на борту самолета произошел пожар. Из находившихся на борту 78 человек 41 человек погиб.

Телеграмму соболезнования президенту России направил также президент Армении Армен Саркисян.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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