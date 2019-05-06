Киев, Украина, , 17:26 — REGNUM

Сегодня, 6 мая, во время пребывания в г. Авдевка (Донецкая область) президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку повысить зарплаты украинских солдат на первой линии обороны в Донбассе до $1000 в месяц.

Таким образом, Порошенко накануне своей отставки приказал повысить оклады украинским солдатам на первой линии фронта на 5 тыс. грн ($188).

«К сумме 17 тыс. грн, мы выходим на сумму, которая превышает 27 тыс. грн на каждого военнослужащего. Как мы и отмечали, украинский воин будет получать на первой линии почти 1000 грн ($37,7) в день. Это более $1000 в месяц», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что Украина завершает испытания крылатой ракеты «Нептун» и начинает серийное производство реактивных систем залпового огня «Верба».

"Происходит модернизация систем залпового огня «Град» и «Смерч». Завершаются испытания зенитных комплексов «Куб» и «Тор». Они возвращаются в состав подразделений противовоздушной обороны наших сухопутных войск. На завершающем этапе испытаний и принятии на вооружение находится новый ракетный комплекс морского и сухопутного назначения крылатых ракет «Нептун», десантные катера. Идет модернизация самоходных гаубиц, артиллерийских систем. Украина наконец-то начинает серийное производство реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». Первые штатные подразделения вооруженные новыми системами будут сформированы уже в этом 2019 году», — заверил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году президент Петр Порошенко обещал, что украинский солдат будет получать 1000 грн ($37) в день. При этом за пять лет своей каденции Порошенко так и не выполнил обещание.