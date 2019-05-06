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В Авдеевке солдат потерял сознание во время выступления Порошенко

Политика

С 2014 года потери Украины в боях за Донбасс составили 2973 человека

Киев, 6 мая 2019, 17:16 — REGNUM  Сегодня, 6 мая, президент Украины Пётр Порошенко посетил прифронтовой город Авдеевка (Донецкая область). Примечательно, что во время выступления Порошенко один из солдат вооруженных сил Украины потерял сознание. Четверо военнослужащих и президент приняли участие в его госпитализации.

«Сомкнуть строй. И так бывает», — прокомментировал инцидент Порошенко.

При этом Порошенко сообщил, что с 2014 года потери Украины в боях за Донбасс составили 2973 человека.

«Россия никоим образом не отказалась от своих агрессивных намерений. К сожалению, наше государство продолжает пребывать в опасности. При этих неимоверно сложных условиях воины вооруженных сил Украины героически и стойко выполняют боевые задачи, удерживая очерченные рубежи. К сожалению, ежедневно мы платим неимоверно высокую цену — жизнями и здоровьем наших украинских героев. Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина из всех силовых ведомств», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве во время инаугурации президента Петра Порошенко потерял сознание и упал солдат почетного караула.

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Война в Донбассе
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