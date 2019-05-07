Не переселиться ли Польше в Гондурас? Что новая доктрина Монро сулит Польше

Варшава, , 00:37 — REGNUM Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, рассуждая о Венесуэле, заявил, что «это наше полушарие. Это не то место, где России следует вмешиваться». Что сулит американское «мышление масштабами полушарий» для Польши, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Так называемая доктрина Монро, заявленная президентом Джеймсом Монро в 1823 году, предполагала взаимное невмешательство европейских держав и США во внутренние дела друг друга и рассматривалась как принцип «ответственности» — США за дела западного полушария, а европейских стран — за дела восточного. Неужели американские политики решили вернуться к такой риторике?

В этом случае для их «верных оруженосцев» в ЕС, вроде Польши, могут сложиться не самые лучшие обстоятельства. География во многом диктует и политику, поэтому, например, Франции исторически приходится решать задачи, связанные с южным направлении, а Прибалтике — с северным. Вот и Варшаве, как бы она ни стремилась к роли «почти полномочного представителя США в ЕС», придется в какой-то момент обсуждать вопросы (и прежде всего, украинский) с Россией. И момент этот приближается.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Болтон выводит Польшу из зоны интересов США?»