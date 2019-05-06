Милан, Италия, , 16:38 — REGNUM

Альянс «Народная партия Европы» должен отказаться от союзнических отношений с «социалистами», заявил журналистам в понедельник, 6 мая, в своем первом комментарии после выхода из больницы лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает Italia Oggi.

Берлускони повторил прежний тезис, в соответствие с которым «народники», частью которых является его партия, для управления ЕС должны организовать новую коалицию с консерваторами, либералами и правыми политиками.

При этом Берлускони впервые упомянул в числе потенциальных партнеров персонально премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Такое союзничество пойдет на пользу и «народникам», и самим этим политикам, которые должны понять, что, оставаясь только националистами, они не придут к успеху, считает Берлускони.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Позже депутаты нового созыва будут участвовать в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии.

Социологические опросы показывают, что рейтинг двух ведущих альянсов ЕС, «народников» и «социалистов», снижаются, и они утратят совокупное большинство в Европарламенте. Предполагается, что для сохранения власти в альянс будут приглашены либералы.

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