Понедельник, 6 Мая 2019 года
16:45:07 МСК

Порошенко назвал число погибших солдат ВСУ за время его президентства

Политика

Вооружённые силы Украины потеряли 2973 военнослужащих за время войны в Донбассе, заявил Пётр Порошенко

Киев, 6 мая 2019, 16:38 — REGNUM  Почти три тысячи украинских военных погибли за период с начала военной операции Киева против Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные озвучил 6 мая уходящий президент Украины Пётр Порошенко.

«Всего за время российской агрессии в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина», — сказал Порошенко на встрече с участниками операции объединённых сил (ООС) в подконтрольной украинской стороне Авдеевке.

Число мирных жителей и ополченцев Донбасса, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ, Пётр Порошенко называть не стал.

Напомним, согласно озвученным в январе данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в общей сложности жертвами вооружённого конфликта в Донбассе за период с 2014 года стали уже около 13 тысяч человек. Из них 4 тысячи человек составили потери ВСУ, 5,5 тысячи — потери сил ДНР и ЛНР, 5,5 тысячи — гражданские лица. Ранения за время конфликта, по данным ООН, получили около 30 тысяч человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить