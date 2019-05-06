«Валите в Рашку!»: В Киргизии суд оправдал профессора-националиста

Бишкек, , 16:32 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии оправдал обвинявшегося в разжигании межнациональной розни профессора Киргизского госуниверситета строительства, транспорта и архитектуры Темира Болотбека, пишет «24.kg».

Председательствовавшая судья Венера Жаныбек кызы вынесла вердикт — преподаватель, заявивший в соцсетях, что скучающие по зеленому и свободному от пробок городу Фрунзе (название столицы Киргизской ССР — прим. ИА REGNUM ) следует «валить в нищую и рабскую Рашку», оправдан за отсутствием состава преступления.

Как сообщает «Kaktus.media», в рамках возбужденного против оскандалившегося преподавателя были проведены три комплексных экспертизы, в том числе лингвистическая, которую провели некие российские филологи.

Они посчитали слова Болотбека «выражением мнения, но не призывами кого-либо к каким-то враждебным действиям».

Отметим, что по информации СМИ Киргизии, Темир Болотбек «известен в киргизстанском сегменте Интернета как националист, поклонник террориста Шамиля Басаева, немецких фашистов и Туркестанского легиона СС. Он не раз позволял в Сети оскорбительные высказывания в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев».

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