Foreign Policy оценил шансы США на победу в войне с Китаем и Россией

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Соединённые Штаты, если они затеют войну с Китаем и Россией, рискуют её проиграть или отступить, оказавшись в глубоком экономическом кризисе. Такие плачевные перспективы ожидают Пентагон в том случае, если Вашингтон отложит реализацию новой стратегии национальной безопасности и не изменит подход к обороне государства. Об этом говорится в статье американского новостного издания Foreign Policy.

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Автор публикации Элбриджа Колби отмечает, что эпоха беспрепятственного военного превосходства США закончилась. На сегодняшний день главной заботой Соединённых Штатов является поддержание адекватного уровня военной мощи, так как без него ничто не защитит Вашингтон. А интерес, проявляемый США к Азии и Европе, объясняется желанием Вашингтона гарантировать, что их скрытая сила не обернулась против США.

По мнению обозревателя издания, Россия и Китай — это те страны, причём единственные, которые могут захватить и удержать территорию союзников и партнёров Вашингтона для борьбы с США.

«Они могли бы распутать союзы США и изменить в свою пользу расстановку сил в Европе и Азии», — говорится в статье.

Автор публикации указывает, что если Китай сделает это в западной части Тихого океана, он сможет доминировать в крупнейшем и наиболее экономически динамичном регионе мира. Если Россия сделает это, она может расколоть НАТО и открыть Восточную Европу для российского доминирования.

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При этом, чтобы подготовиться к возможным атакам со стороны Китая или России, военным США нужно будет кардинально измениться, уверен Элбридж Колби. Он отмечает, что ранее применяемая Пентагоном на протяжении целого поколения так называемая модель «Буря в пустыне» потерпит неудачу против Китая или России.

Последний шанс Вашингтона не проиграть потенциальную войну с Россией или Пекином, по мнению обозревателя издания, — это реализация новой стратегии национальной безопасности министерства обороны США.

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