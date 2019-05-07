Суициды, пьянство и упадок: итоги эпохи Грибаускайте в Литве

Вильнюс, , 05:17 — REGNUM Привычная антироссийская риторика уходящего президента Литвы Дали Грибаускайте выставляла Россию в чрезвычайно черном свете и утверждала неизбежность российских попыток развалить Литву. Какой парадоксальный вывод из этого следует, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Россия обязательно нападёт на Литву, а если не нападёт, вторгнувшись военной силой, то обязательно уничтожит её экономику и способность к противостоянию — так говорила Грибаускайте и, судя по результатам её десятилетнего правления, главным проводником этой гипотетической злой воли была она сама. Ни одна страна ЕС не пострадала от кризиса 2008−2009 годов так, как это случилось в Литве. Падение ВВП на 30% можно считать одним из самых серьезных, но не единственных вкладов Грибаускайте и её команды в уничтожение Литвы.

Самый высокий уровень суицидов в мире, самый высокий уровень пьянства в мире, самый высокий уровень насилия в семьях в мире, бегство населения, дополненное разрушением экономики — российский «агрессор» не смог бы натворить в Литве того, что учинила в ней Грибаускайте в качестве лидера. Так что, похоже, лозунги типа «Путин — это Гитлер» ей были очень нужны для создания дымовой завесы над той разрухой, в которую она, а вовсе не Россия, швырнула собственное государство.

Читайте статью Олега Михайлова «Товарищ Грибаускайте, спасибо за службу России».