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Китайский посол в Великобритании призвал США вернуться в ДРСМД

Политика

И отклонил претензии американской стороны к китайским ракетам средней и меньшей дальности

Китайский посол в Великобритании призвал США вернуться в ДРСМД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Межконтинентальная баллистическая ракета

Лондон, 6 мая 2019, 16:24 — REGNUM  Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин обратился к США и России с призывом приложить усилия для преодоления разногласий по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выполнять положение об их ликвидации, сообщает 6 мая Синьхуа.

В статье, опубликованной британской газетой Financial Times, дипломат высоко оценил советско-американский договор по ликвидации РСМД 1987 года и назвал односторонний выход из него США при президенте Дональде Трампе глубоко ошибочным.

Посол особо отметил несостоятельность претензий США как к России в «несоблюдении» ДРСМД, так и к Китаю, в попытках возложить на него вину в развитии ракетных вооружений подобного класса и использовать это в качестве предлога для выхода из него.

«Китай отличается от США тем, что он публично заявил о неприменении ядерного оружия первым», — отметил Лю Сяомин, подчеркнув, что все китайские ракеты средней и меньшей дальности размещены на базах на территории КНР, и ни одной из них нет за рубежом.

«ДРСМД нужно оставить в силе и всемерно укреплять его», — уверен китайский посол, который обратил внимание британской и мировой общественности на угрозу разрушения стратегического баланса, роста региональной напряженности, а также ущерба глобальным усилиям по контролю над вооружениями.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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