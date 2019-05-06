Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM

Мост для использования в ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада, возведут в Кронштадте военнослужащие дорожно-комендантского батальона Западного военного округа (ЗВО).

Празднование Дня ВМФ в Кронштадте, 29 июля 2018 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Переправу, которая соединит южную оградительную стенку Кронштадтского порта с дамбой восточной Усть-Рогатки, наведут в рамках тактико-специального учения.

«Протяжённость сооружения вместе с подъездными путями составит 142 м, ширина — 4,2 м, — сообщили 6 мая в пресс-службе ЗВО. — Мост будет доступен для пользования гражданским лицам, а также обеспечит проход пешеходов, проезд автомобильного и грузового транспорта».

Всего в ходе учения в возведении моста будут участвовать свыше 100 военнослужащих, а также 20 единиц военной и специальной техники.

По завершении строительства в конце мая по мосту пройдёт колонна военной техники для подтверждения надёжности сооруженной конструкции.

Напомним, Главный военно-морской парад проводится в День ВМФ, отмечаемый в последнее воскресенье июля. В 2019 году этот день приходится на 28 июля.

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