У помощника стрелявшего депутата Госдумы прошли обыски

Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM У помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина «Справедливая Россия» Павла Грибкова провели обыск и не нашли ничего запрещённого. Об этом сам Грибков рассказал изданию Накануне.Ru.

«Все обыски прошли, ничего запрещенного не нашли. Только что созванивался со следователем, они хотят заявиться к юнармейцам, посмотреть макет», — заявил он изданию.

Также помощник Ионина отметил, что ему непонятна цель обысков у его брата и у тёщи. При этом добавил, что автомат, который был запечатлён на видео, является охолощенным и может только имитировать выстрелы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Дмитрий Ионин оказался в центре скандала. В интернете была опубликована видеозапись, из которой следует, что человек, который похож на него, стреляет из автомата возле жилых домов.

Это произошло в городе Камышлове. Сам депутат 5 мая собрал пресс-конференцию, на которой продемонстрировал «оружие». Затем он передал его юнармейцам.

Также депутат заявил о проблемах обманутых дольщиков жилья. По его словам, в Камышлове он был именно с целью защиты их прав. Дмитрий Ионин утверждает, что люди не могут получить жилья и добиться правды им пока не удаётся.

Добавим, правоохранительные органы ведут проверки по факту инцидента. Официальных комментариев пока не дают.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: после стрельбы на Урале задержан помощник депутата Госдумы