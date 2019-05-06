«Печально, но факт»: Рабинович оценил перспективы президентства Зеленского

Киев, , 16:05 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщает телеканал «112 Украина».

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«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — считает парламентарий.

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Рабинович отметил, что «свою историческую роль» Зеленский уже выполнил, когда победил на выборах действующего главу государства Петра Порошенко. Однако на большее он не способен. Поэтому гражданам Украины теперь, по словам депутат, нужно «прагматично и головой» проголосовать на предстоящих выборах в Верховную раду.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам второго тура президентских выборов на Украине, которые состоялись 21 апреля, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей. Пока ещё действующий украинский лидер Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.

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