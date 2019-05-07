Как испанские социалисты вырвались из оппозиции

Мадрид, , 03:24 — REGNUM Испанская социалистическая рабочая партия продолжит сохранять лидерство, несмотря на усилия правых популистов потеснить ее позиции. Как испанские социалисты, бывшие еще пару лет назад явным аутсайдером, смогли мощно обойти своих политических конкурентов, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганджа.

Социалисты теряли голоса на испанских выборах на протяжении 2011−2017 года, уступая правой Народной партии. Но в мае 2018 года в Испании разразился коррупционный скандал невероятных масштабов, размер хищений составил 120 миллиардов евро. Суд признал функционеров Народной партии виновными в создании коррупционной сети, а среди осужденных оказался партийный казначей этой партии.

Лидер социалистической рабочей партии Педро Санчес использовал момент и уже 25 мая социалисты объявили вотум недоверия правительству, сформированному правыми; премьер-министром в новом правительстве стал Санчес. Прошедшие в апреле этого года выборы в Испании показали, что социалисты продолжают удерживать лидерство. Тем не менее, агитация евроскептиков-популистов приносит свои плоды и в Испании; набирает силу партия VOX, которая заняла на апрельских выборах пятое место. Что же делает испанских новых правых привлекательными в глазах избирателя?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Прорыв правых популистов: Испания».