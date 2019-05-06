Обойти санкции США: Венесуэла рассчитывает на поддержку России и Китая

Каракас, , 15:50 — REGNUM Венесуэла ищет альтернативные способы обхода санкций Соединённых Штатов. В этом вопросе Каракас надеется на поддержку России и Китая. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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Он пояснил, что Боливарианская Республика надеется с участием этих стран создать альтернативную систему денежных транзакций. Это даст возможность переводить средства в условиях противодействия со стороны США.

«Мы ищем альтернативные способы взаимодействия с Россией, Китаем, другими дружественными странами, чтобы каким-то образом обойти североамериканскую блокаду», — заявил глава венесуэльского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Венесуэле установилось двоевластие. В конце января 2019 года на фоне массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуана Гуайдо объявил себя временным главой государства, которого в этом качестве признали более 60 стран мира, в числе первых США и европейские государства.

30 апреля в Венесуэле была пресечена попытка госпереворота. В результате столкновений оппозиции с силовиками пострадали около 70 человек.