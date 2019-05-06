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Главе МВД Казахстана присвоено звание генерал-лейтенанта полиции

Политика

Соответствующий указ 6 мая подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Нур-Султан, 6 мая 2019, 18:07 — REGNUM  Президент Казахстана присвоил заместителю министра обороны республики Муслиму Алтынбаеву звание генерал-лейтенанта, сообщили 6 мая в пресс-службе главы государства.

Командующему войсками регионального командования «Запад» Вооруженных сил Казахстана Амиру Халикову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Специальное звание генерал-лейтенанта полиции получили министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев и председатель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев. Высокого звания также удостоены другие госслужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил военнослужащим государственные награды. Торжественная церемония приурочена ко Дню Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана вручил военнослужащим государственные награды

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Политическая жизнь Казахстана
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