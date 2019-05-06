За прошедшие 10 месяцев в Турции были уволены порядка 1 тыс. 500 военных

Анкара, , 15:44 — REGNUM За последние 10 месяцев в Турции из вооруженных сил было уволено 1 тыс. 496 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

По данным источника, среди отправленных в отставку были 879 военнослужащих в сухопутных частях, 242 в военно-морских и 375 человек, проходящих службу в военно-воздушных силах.

Организация ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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