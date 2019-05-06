Для невиновного Трамп выглядит чудовищно виноватым: сенатор Шумер

Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Поведение президента США Дональда Трампа в отношении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не выглядит поведением человека, знающего о своей полнейшей невиновности, полагает топовый сенатор Чак Шумер.

На своей странице в твиттере Шумер комментирует сообщение Трампа, в котором тот обсуждает, что после стольких ресурсов (временных и денежных), потраченных на расследование Мюллера, демократам еще нужно и свидетельство самого Мюллера. По мнению Трампа, причина в том, что демократы просто взбешены доказанным отсутствием сговора между ним и Россией.

«Сперва Трамп постоянно пытался уволить Мюллера. Потом он отказался отвечать на его вопросы. Теперь он пытается заставить его молчать. Для человека, который постоянно провозглашает свою невиновность, Трамп ведет себя чудовищно виноватым», — пишет Шумер, заключая, что Мюллер должен дать открытые показания Конгрессу.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп высказался против выступления Мюллера в Конгрессе США. Он считает, что демократы просто хотят провести расследование заново