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В Казахстане назначили главу нового комитета контроля качества товаров

Политика

Комитет был создан путем реорганизации двух других комитетов министерства здравоохранения

Нур-Султан, 6 мая 2019, 15:36 — REGNUM  Председателем нового комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана назначена Людмила Бюрабекова, сообщили 6 мая в пресс-службе председателя правительства республики.

Ранее министерство здравоохранения Казахстана объединило комитет охраны общественного здоровья и комитет фармации в комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области Казахстана. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию. С августа 2017 года занимала должность председателя комитета фармации министерства здравоохранения республики.

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