Израиль имеет полное право на самооборону — правительство Германии

Тель-Авив, Израиль, , 15:33 — REGNUM Правительство Германии поддержало бомбардировки сектора Газа израильскими войсками. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрика Деммер.

По ее словам, Тель-Авив имеет полное право на самооборону и адекватное реагирование на обстрелы с палестинской территории.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что надеется на сохранение режима прекращения огня, соглашение о котором было заключено утром в понедельник, 6 мая.

Напомним, в результате эскалации насилия в секторе Газа, начавшегося в субботу 4 мая ударами партии ХАМАС по территории Израиля и ответным огнем Тель-Авива, погибли порядка 30 человек.

Среди убитых палестинцев было 25 человек, в их числе две беременные женщины и двое младенцев, более 100 человек получили ранения.

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