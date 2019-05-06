Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос — СМИ

Киев, , 15:24 — REGNUM Генпрокуратура Украины вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По данным собеседника издания, Порошенко вызван на допрос 7 мая в качестве свидетеля по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году итальянский телеканал Matrix опубликовал расследование «Украина, скрытые истины», в котором грузинские снайперы признались, что расстреливали украинских правоохранителей и боевиков майдана по заказу лидеров государственного переворота.

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