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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос — СМИ

Политика

Порошенко вызван на допрос 7 мая

Киев, 6 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Генпрокуратура Украины вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По данным собеседника издания, Порошенко вызван на допрос 7 мая в качестве свидетеля по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году итальянский телеканал Matrix опубликовал расследование «Украина, скрытые истины», в котором грузинские снайперы признались, что расстреливали украинских правоохранителей и боевиков майдана по заказу лидеров государственного переворота.

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Террор и политические убийства на Украине
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