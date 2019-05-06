СМИ раскрыли подробности из интервью с премьер-министром Малайзии

Куала-Лумпур, , 17:14 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад дал интервью журналистам в своем офисе в Куала-Лумпуре в начале мая, сообщает Sindonews.

Издание раскрывает некоторые подробности эксклюзивного интервью с Махатхиром Мохамадом, которое выйдет в эфире iNewsTV, а также появится на сайтах Okezone, Sindonews и SINDO Weekly Magazine 9 мая 2019 года.

Известно, что политик рассказал о различиях в периоды 1990−1995, 1995−1999, 1993−2003 гг. и в настоящее время, а также об отношениях между Индонезией и Малайзией, подчеркнув важность Индонезии для Малайзии и Юго-Восточной Азии в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил разочарование в связи с призывом США не посещать Малайзию из-за угрозы похищения людей.

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