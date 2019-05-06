Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100

Киев, , 15:18 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолёта Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту «Шереметьево». Трагедия унесла жизни 41 человека.

Политик отметил, что «жизнь — это высшая ценность».

"О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в «Шереметьево», — написал Зеленский на странице в Facebook.

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Опубликован список погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

"Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — добавил избранный глава государства.

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https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2241819656068398

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва—Мурманск, совершил жёсткую посадку в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая спустя почти полчаса после вылета. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области. Расследованием обстоятельств трагедии занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.