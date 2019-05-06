Вашингтон, США, , 15:09 — REGNUM

Соединенные Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил на своей странице в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С Китаем мы теряем $500 млрд, — написал американский лидер. — Извините, но мы не собираемся так дальше делать!»

Как сообщало ИА REGNUM, Китай рассматривает возможность приостановки торговых переговоров с Соединенными Штатами после заявления Трампа о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт.

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