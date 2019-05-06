Беглов заблокировал застройку сквера новым зданием музея Достоевского

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил против поспешной реализации проекта по возведению нового здания музея Федора Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке в центре Северной столицы. Об этом глава города сообщил в ответе на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко»).

Ранее планировалось, что новое пятиэтажное здание общей площадью 1600 кв. метров будет вплотную примыкать к существующему зданию Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Срок реализации проекта — до 2021 года. Объем инвестиций — 650 млн рублей.

Местные жители, а также видные представители архитектурного сообщества Петербурга в 2018 году выступили резко против этого проекта, за сохранение сквера.

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«Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., участок 11, недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», — говорится в ответе Александра Беглова автору запроса.

Напомним, проект филиала музея называют благотворительным, однако инвестором является специально созданный Фонд «Петербург Достоевского», которому, как предполагалось, будет принадлежать здание. Учредители фонда — петербургский архитектор Евгений Герасимов, директор Музея Достоевского Наталья Ашимбаева и сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

Как сообщает врио губернатора Петербурга, фонд подтвердил готовность реализовать проект на инвестиционных условиях, с переходом здания в частную собственность с последующей передачей в бессрочное безвозмездное пользование Санкт-Петербурга. Однако теперь, с учетом позиции главы города, этот процесс отложен на неопределенный срок.

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