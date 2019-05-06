Это в интересах Порошенко: Конфликт старой Рады и нового президента Украины

Киев, , 15:05 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают состоявшуюся 4 мая встречу избранного президента страны Владимира Зеленского с руководством и представителями фракций Верховной рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что переговоры были посвящены дате инаугурации Зеленского, и судя по последовавшим заявлениям, стороны не пришли к согласию. Команда Зеленского настаивает на дате 19 мая, Рада эту дату голосовать не хочет, опасаясь, что сразу после вступления в должность новый президент объявит о роспуске этого состава парламента и досрочных выборах.

Политолог Виктор Небоженко согласен, что встреча Зеленского с руководством Верховной Рады по сути закончилась ничем.

«Рада, не имея доверия народа (3−4%) и за полгода до парламентских выборов мечтает, хоть на время, заполучить огромную власть бывшего президента Порошенко, который все пять лет издевался над ними. А новые президент Зеленский, имея мандат народа и убедительную победу на выборах (73%) хочет, как можно быстрее вступить в должность и получить огромное наследство власти, которое было накоплено за эти пять лет бывшим президентом Порошенко», — заявил в своем комментарии эксперт.

Вместе с тем, по мнению Небоженко, используемая руководством парламента стратегия политического саботажа лишь на первый взгляд свидетельствует о силе украинского парламента. На самом деле она малоэффективна, подчеркивает политолог, ибо чем дольше народные депутаты будут сопротивляться новой власти и шантажировать Зеленского, тем меньше у них шансов попасть в новый парламент.

«Тем более, что запас прочности и резерв времени у нынешней Верховной Рады минимальный и все держится на саботаже и блефе. Им нечего предложить украинскому обществу. Поэтому Верховная Рада зря сопротивляется. Чем дольше она саботирует вступление Зеленского в должность, тем больше она злит его нетерпеливые электорат», — отмечает он.

Также Небоженко уверен, что от конфликта между старой Верховной Радой и новым президентом Украины о дате инаугурации выигрывает лишь один политик — бывший президент Порошенко.

«Он заинтересован в том, чтобы в Украине как можно дольше продолжался период хаоса и политической неопределенности, позволяющие ему провести эвакуацию и конспирацию своих основных коррупционных структур и лучше подготовиться к парламентскому реваншу», — объясняет эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский после консультаций в Раде заявил, что дата инаугурации станет известна на следующей неделе, не раньше 14 мая. По его словам, он просил политиков определиться с датой ради зарубежных гостей, которые хотят приехать на Украину. Что же касается роспуска парламента, Зеленский заявил, что будет готов говорить об этом предметно только после официального вступления в должность.