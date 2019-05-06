Катастрофа SSJ-100: Песков призвал не руководствоваться эмоциями

Москва, , 15:04 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину пока не поступали обращения с просьбой наградить экипаж сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолёта Superjet 100. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля отметил, что в таких случаях не стоит ориентироваться на эмоциональный фон в социальных сетях, а следует дождаться официальных результатов расследования авиакатастрофы лайнера SSJ-100.

«Абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, и не в соцсетях, но, все-таки, здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях, — сказал Песков. — Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия».

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, спустя полчаса после взлёта был вынужден вернулся в аэропорт «Шереметьево». После жёсткой посадки лайнер загорелся. Из находившихся на борту 78 человек, включая пятерых членов экипажа, выжили только 37 человек.

По информации представителя «Аэрофлота», пассажиры воздушного судна эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полётов.

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