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Генпрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку

Политика

Если будет принято соответствующее решение

Киев, 6 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти в отставку, если этого захотят депутаты Верховной рады.

«Если будет принято соответствующее решение, я подам в отставку и передам дела своему преемнику», — сказал Луценко журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен покинуть занимаемый пост. Сделать это он планирует после вступления избранного президента Украины Владимира Зеленского в должность главы государства.

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Политическая жизнь Украины
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