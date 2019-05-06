ЦИК Казахстана зарегистрировал семерых кандидатов в президенты

Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Удостоверение кандидата в президенты Казахстана получили семь выдвиженцев. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии республики Акылбек Ихданов, сообщает 6 мая издание Inbusiness.

По его словам, предвыборная агитация начнется с 11 мая. В этот же день планируется опубликовать предвыборные программы всех семи кандидатов в президенты.

Ихданов добавил, что кандидаты в президенты будут выезжать в регионы республики и проводить там агитационную работу. Отмечается, что при подсчете подписей, собранных за кандидатов в президенты, не были учтены 3 тыс. подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая аккредитацию на участие в досрочных выборах президента Казахстана получили 45 наблюдателей международных организаций.

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