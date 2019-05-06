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Facebook откроет «командный пункт» для борьбы с вмешательством в выборы ЕС

Политика

Отслеживанием «поддельных новостей» займется группа из 40 специалистов

Facebook откроет «командный пункт» для борьбы с вмешательством в выборы ЕС
Spencer E Holtaway
Социальная сеть Facebook

Вашингтон, 6 мая 2019, 14:52 — REGNUM  Соцсеть Facebook откроет «командный пункт», который будет координировать борьбу с вмешательством в предстоящие выборы в Евросоюзе. Об этом 6 мая сообщил портал Engadget.

Команда из 40 человек, располагающаяся в Дублине (Ирландия) будет отслеживать появление в соцсети так называемых «поддельных новостей» и будет бороться с «дезинформационными кампаниями». Отмечается, что в состав группы вошли специалисты в области информационных технологий, инженеры и эксперты по безопасности. Их задачей будет являться «перехват» соответствующего контента, прежде чем он будет распространен.

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Напомним, в период с 23 по 26 мая 2019 года пройдут выборы, в ходе которых граждане ЕС смогут проголосовать за тех, кто будет их представлять в Европейском парламенте. Депутаты избираются сроком на пять лет путём проведения прямого голосования.

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Выборы в Европарламент-2019
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