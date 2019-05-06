Папа Римский посещает с апостольским визитом Балканы

София, , 14:49 — REGNUM Папа Римский Франциск начал апостольскую поездку на Балканы с визита в Болгарию. В воскресенье, 5 мая, глава Римско-католической церкви прибыл в Софию, где его встретил премьер-министр страны Бойко Борисов.

В программе визита папы Франциска — встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым и предстоятелем Болгарской православной церкви патриархом Неофитом.

Накануне папа Римский произнёс воскресную молитву «Царица небесная» на площади Святого Александра Невского в Софии, а сегодня посетит лагерь беженцев и проведёт литургию с первым причастием 250 детей в католической церкви «Пресвятое сердце Иисуса» в городе Раковски.

Во вторник, 7 мая, глава Римско-католической церкви отправится из Болгарии в соседнюю Македонию.

Визит папы Франциска организован по приглашению властей двух балканских стран и Католической церкви. Болгария и Македония являются странами с преимущественно православным населением, но имеют и небольшие католические общины. Согласно официальному сообщению Ватикана, визит проходит под девизом «За мир на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Ватикан одновременно посетили правительственные делегации Болгарии и Македонии. В ходе поездки в Рим премьер-министры двух стран Бойко Борисов и Зоран Заев впервые совместно почтили память святых Кирилла и Мефодия, посетив Базилику святого Климента.

Во время встречи с Бойко Борисовым понтификвручил болгарскому премьеру оливковую ветвь «в качестве символа мира и разрешения конфликтов», которую тот принял «как оценку его работы по евроинтеграции стран Западных Балкан».