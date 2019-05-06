Москва, , 14:53 — REGNUM

Предположение, высказанное госсекретарём США Майком Помпео, о том, что КНДР приняла решение осуществить очередные ракетные пуски после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, представляется маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя соответствующее высказывание главы главного внешнеполитического ведомства США.

«Предположение, высказанное госсекретарём США Майком Помпео, мне кажется маловероятным, — сказал Ланьков. — Россия, вообще говоря, не заинтересована в дальнейшем нагнетании напряжённости в регионе Корейского полуострова. Связано это не с какими-то особыми моральными качествами российского правительства, а с вполне объективными обстоятельствами. Кризис на восточных границах потребует отвлечения немалых ресурсов и в то же время при любом мыслимом исходе едва ли сможет привести к каким-то позитивным результатам для РФ. Россия в ходе визита северокорейского лидера во Владивосток, скорее всего, всячески пыталась повлиять на Ким Чен Ына, добиваясь того, чтобы он вёл себя поспокойнее. Разжигать конфликт сейчас России не нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александра Воронцова, ракетными пусками, организованными 4 мая, Пхеньян сообщил Вашингтону о своём недовольстве и готовности вернуться к прежнему курсу.

«Связи с недавними пусками и визитом Ким Чен Ына в РФ нет», — подчеркнул Воронцов.