Генпрокурор Украины обвинил НАБУ в неэффективной работе

Киев, , 14:48 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что член команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заинтересован в его отставке. Соответствующее заявление Луценко сделал 6 мая на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело криминальное производство в отношении Данилюка за сокрытие доходов в электронной декларации о доходах, в частности приобретении жилья в Лондоне.

«Один из представителей штаба Зеленского по фамилии Данилюк — фигурант криминального производства НАБУ, постоянно хочет убрать свою проблему в специфический способ. Не извиниться за ложь в декларации, не снять свои амбиции на какие-либо государственные должности из-за криминального правонарушения, которое он допустил во время пребывания на государственной должности, а снять источник проблем — Луценко… Общество заинтересовано в объективном и опытном генеральном прокуроре, а не в закрытии криминального производства в отношении господина Данилюка», — сказал Луценко.

Он напомнил, что за последние пять лет в судах по представлению ГПУ вынесено 2800 приговоров за коррупцию категории «Б», $4 млрд возвращено государству.

«Я не люблю свою должность. Мне трудно работается на ней в силу многих причин. В основном из-за того, что наше общество и СМИ считают, что слово «генеральный» значит «всемогущий». Почему-то при оценках плохой борьбы с коррупцией все претензии идут к ГПУ, которая должна расследовать категории «Б», а не к органу власти с однокоренным словом «коррупция» — Антикоррупционному бюро, которое имеет ноль приговоров категории «А». Но все претензии идут ко мне. Я понимаю почему, потому что я всегда стою перед вами — журналистами и перед депутатами на трибуне, и перед людьми на улице», — добавил Луценко.

При этом он обвинил НАБУ в неэффективной работе.

«С другой стороны, есть соседнее ведомство — Национально антикоррупционное бюро — ноль приговоров по категории «А» за три года и пол миллиарда возвращенных средств в виде одного завода. Там изменения явно назрели. Кстати, этого руководителя также назначает президент, но об этом не говорится», — возмутился Луценко.

Напомним, в марте НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыли уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения экс-министра финансов, экономического консультанта кандидата в президенты Зеленского Александра Данилюка. С апреля 2018 года в отношении Данилюка расследовалось дело по части 3 статьи 368−2 Уголовного кодекса и было закрыто во исполнение решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В рамках дела исследовались обстоятельства приобретения Данилюком квартиры в Лондоне за 1 млн долл.

Как сообщалось, в апреле Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко.

По конституции Украины генеральный прокурор назначается на должность президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины сроком на шесть лет. В то же время президент не может уволить генерального прокурора иначе чем без представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.