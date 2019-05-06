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Репатриация во Францию: родители экс-джихадистки не согласны с отказом

Политика

Париж обвиняют в нарушении прав человека из-за отказа в репатриации детей бывших французских джихадистов из Сирии

Париж, 6 мая 2019, 14:55 — REGNUM  Бабушка и дедушка двоих детей, задержанных вместе с их матерью в Сирии, в понедельник, 6 мая, обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться от правительства Франции их репатриации, сообщает издание Ouest-France.

«Отказываясь репатриировать мать и этих двух больных, раненых детей, которые находятся в состоянии крайней слабости, Франция сознательно и преднамеренно подвергает их бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, нарушая таким образом статью 3 Европейской конвенции о правах человека», — прокомментировали ситуацию адвокаты.

Юристы также ссылаются на французский закон, согласно которому «никто не может быть лишен права на въезд в страну, гражданином которого он является».

Издание отмечает, что женщина и её дети 3 и 4 лет находятся в сирийском лагере Аль-Холь, где, по данным ООН, проживает более 73 тыс. человек, включая 12 тыс. иностранных семей.

По словам адвокатов, женщина подтвердила свое желание о репатриации детей и готова понести уголовную ответственность на французской территории.

Напомним, правительство Франции отказывает в возвращении на родину бывших джихадистов. Пока что Париж согласился репатриировать несколько детей на индивидуальной основе. 15 марта пятеро сирот вернулись на родину, а 27 марта была репатриирована трехлетняя девочка, чья мать приговорена к пожизненному заключению в Ираке.

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Политическая жизнь Франции
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