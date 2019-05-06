Владимир Кличко может расколоть БПП и повести партию «Удар» на выборы

Киев, , 14:40 — REGNUM Украинская партия «Удар» может выйти из Блока Петра Порошенко и самостоятельно пойти на парламентские выборы. Партийный список «Удара» может возглавить брат мэра Киева Виталия Кличко, боксер Владимир Кличко. Об этом 6 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Блок Петра Порошенко, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

«На протяжении последних месяцев я слышал разные истории включительно с тем, что на первое место (в списке партии «Удар») будет поставлен брат Владимира Кличко Виталий Кличко и что «Удар» самостоятельно пойдет на выбор. Сегодня ответов на эти вопросы нет, все это не более чем предмет кулуарных разговоров», — рассказал Денисенко.

Он не исключает, что после инаугурации президента Владимира Зеленского парламентская коалиция переформатируется.

«Все политические силы после президентских выборов будут проводить свои съезды: и «Батькивщина», и Ляшко, и «Самопомощь», и т.д. Сейчас говорить о том, что есть определенные блоки или альянсы, о том, что уже понятно, как будут переформатироваться политические партии после инаугурации, никто не может сказать», — рассказал Денисенко.

При этом он заявил, что «не исключает», что спикер парламента Андрей Парубий будет включен в первую пятерку списка депутатов от БПП на парламентских выборах.

«Он может быть в первой пятерке и Народного фронта», — добавил Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов анонсировал кадров изменения в партии «БПП — Солидарность». По его словам, отбор кандидатов от БПП на парламентские выборы будет основан на праймериз.