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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Политика

Каких-либо наработок в настоящий момент на этот счет не существует

Москва, 6 мая 2019, 14:39 — REGNUM  После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа каких-либо наработок по их возможной встрече нет, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Песков сообщил, что беседа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны, длилась более часа. Разговор носил деловой и конструктивный характер.

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Российско-американские отношения
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