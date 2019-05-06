Украина модернизирует боевую авиацию под стандарты НАТО

Харьков, Украина, , 14:33 — REGNUM К концу 2019 года Украина начнет полную модернизацию разведывательных самолетов. После модернизации они смогут отвечать натовским стандартам. Об этом 6 мая на брифинге в Харькове заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Я говорил о масштабной модернизации одного из типа самолетов. Мы проводим полную модернизацию самолета, чтобы он отвечал натовским требованиям. На первом этапе мы ремонтировали, потом частично модернизировали, теперь приступили к полной модернизации самолета. Это мы планируем начать в конце года», — сказал Полторак.

Он сообщил, что в настоящее время Киев ведет переговоры о поставке современного оборудования для модернизации авиации ВСУ.

«Сейчас мы завершаем процедуру переговоров с нашими партнерами из-за границы, которые имеют современные технологии. После завершения мы планируем приступить к модернизации самолетов… Сейчас мы проводим модернизацию разведывательных самолетов. Я говорю о масштабности, поскольку это огромная работа. Это результат предыдущей работы ученых, практиков… Только за пять лет Львовский авиаремонтный завод модернизировал и отремонтировал более 30 самолетов Миг-29», — добавил Полторак.

Министр также проинформировал, что украинские курсанты получат новые и модернизированные самолеты.

«Модернизация самолетов проводится и сейчас, начиная от учебных самолетов Л-39. Это даст возможность нашим курсантам на учебно-боевом самолете выполнять задачи и работать в кабине других типов самолетов… Наши курсанты будут обучаться в том числе и на новых самолетах», — подытожил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в вооруженные сил Украины поступило до 50 образцов отремонтированных и модернизированных самолетов и вертолетов. «За 2018 год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8», — сообщала пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».