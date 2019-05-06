Минобороны Украины советует Зеленскому продолжить курс на членство в НАТО

Харьков, Украина, , 14:31 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак готов к встрече и переговорам с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление Полторак сделал 6 мая на брифинге в Харькове.

«У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я — цивилизованный человек, буду действовать в рамках действующего законодательства. Настанет время, когда такая встреча произойдет. Я готов доложить о состоянии Вооруженных сил Украины, о реформах, о задачах, о моем видении будущего ВСУ. Каждый должен действовать в рамках своих полномочий… Буду выполнять свои должностные обязанности пока мне доверяют президент, Верховная Рада и самое главное — народ Украины», — сказал Полторак.

При этом он считает, что верховный главнокомандующий должен продолжить курс Украины на вступление в НАТО и реформу ВСУ.

«Точно нельзя допустить смену курса на вступление в альянс, в НАТО. Новоизбранный президент будет принимать свое решение, на которое он имеет право по Конституции», — добавил Полторак.

Как сообщалось, в апреле Зеленский представил свою команду. В частности, должность эксперта по безопасности и обороне занял полковник ВСУ Иван Апаршин. Кроме того, Зеленский заявил, что представит команду силового и военного блоков после вступления в президентскую должность, поскольку опасается за их безопасность.