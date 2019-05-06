В Брюсселе обсудят способы борьбы с террористическим контентом в сети

Брюссель, , 14:30 — REGNUM 6 мая в Брюсселе Европейская комиссия (ЕК) проведет заседание интернет-форума, посвященного борьбе с распространением террористического контента в глобальной сети после нападения на прихожан мечетей в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Во встрече примут участие высокопоставленные официальные лица Европейского союза (ЕС), представители стран-членов ЕС, Европола и технологических компаний. Интернет-форум ЕС рассмотрит механизмы реагирования на кризис, уточнит роли и каналы связи между правоохранительными органами и частным сектором. Участники форума услышат от посла Новой Зеландии в ЕС рассказ о событиях в Крайстчерч и опыте Новой Зеландии по реагированию на подобный вызов.

Эта встреча предшествует парижскому саммиту глав правительств и крупных технологических компаний, организаторами которого выступают председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Он состоится 15 мая. Хозяева встречи попытаются объединить руководителей интернет-платформ для борьбы с распространением экстремистского контента в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на прихожан мечетей в Крайстчерч 15 марта 2019 года погибли 50 человек. Исполнитель теракта вел прямую трансляцию с места нападения в Facebook.

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