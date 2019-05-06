Понедельник, 6 Мая 2019 года
15:00:51 МСК

В Брюсселе обсудят способы борьбы с террористическим контентом в сети

Политика

Центральной темой интернет-форума станет теракт в новозеландском Крайстчерче

Брюссель, 6 мая 2019, 14:30 — REGNUM  6 мая в Брюсселе Европейская комиссия (ЕК) проведет заседание интернет-форума, посвященного борьбе с распространением террористического контента в глобальной сети после нападения на прихожан мечетей в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Во встрече примут участие высокопоставленные официальные лица Европейского союза (ЕС), представители стран-членов ЕС, Европола и технологических компаний. Интернет-форум ЕС рассмотрит механизмы реагирования на кризис, уточнит роли и каналы связи между правоохранительными органами и частным сектором. Участники форума услышат от посла Новой Зеландии в ЕС рассказ о событиях в Крайстчерч и опыте Новой Зеландии по реагированию на подобный вызов.

Эта встреча предшествует парижскому саммиту глав правительств и крупных технологических компаний, организаторами которого выступают председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Он состоится 15 мая. Хозяева встречи попытаются объединить руководителей интернет-платформ для борьбы с распространением экстремистского контента в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на прихожан мечетей в Крайстчерч 15 марта 2019 года погибли 50 человек. Исполнитель теракта вел прямую трансляцию с места нападения в Facebook.

Читайте также: Facebook ужесточает правила после теракта в Новой Зеландии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить