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В Кремле прокомментировали информацию о возможном участии Мадуро в ПМЭФ

Политика

В Кремле не располагают какой-либо информацией на этот счет

Москва, 6 мая 2019, 14:26 — REGNUM  В Кремле не располагают информацией о возможном визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ничего не известно, пока я не располагаю какой-то информацией на этот счет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может принять участие в ПМЭФ в 2019 году. По словам министра, Венесуэла примет участие в форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 6−8 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венесуэлы допустил участие Мадуро в ПМЭФ-2019

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