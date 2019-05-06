В Кремле прокомментировали информацию о возможном участии Мадуро в ПМЭФ

Москва, , 14:26 — REGNUM В Кремле не располагают информацией о возможном визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ничего не известно, пока я не располагаю какой-то информацией на этот счет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может принять участие в ПМЭФ в 2019 году. По словам министра, Венесуэла примет участие в форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 6−8 июня.

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