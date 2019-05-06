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Назарбаев выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»

Политика

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму президенту России Владимиру Путину

Нур-Султан, 6 мая 2019, 14:19 — REGNUM  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в «Шереметьво». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе первого президента республики.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме Нурсултана Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая слова соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при аварии SSJ-100

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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