Воислав Шешель сохранил пост председателя Сербской радикальной партии

Белград, , 14:09 — REGNUM Лидер сербских националистов Воислав Шешель переизбран в должности председателя Сербской радикальной партии (СРП). Соответствующее решение принято на состоявшемся в селе Хртковцы десятом конгрессе партии, в котором приняли участие 455 делегатов из Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Хорватии и Черногории.

В ходе своего выступления Воислав Шешель заявил, что радикалы продолжат выступать против власти Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии, но «не могут любой ценой, ради политических очков, выступать против определённых шагов, которые являются правильными и совершаются при поддержке России и Китая», сообщает пресс-служба СРП.

Представители партии в сербском парламенте, по словам Шешеля, в числе прочего намерены добиваться введения в стране уголовной ответственности за публичное именование «геноцидом» событий в Сребренице 11 июля 1995 года. Он отметил, что радикалы никогда не отрицали того факта, что в Сребренице было совершено преступление, но считают недопустимым «преувеличивать это преступлению и представлять сербский народ как геноцидный».

Сербская радикальная партия также по-прежнему будет выступать за как можно более тесные отношения с Россией и Китаем, заявил Шешель.

Напомним, ранее в сербских СМИ появлялась информация о том, что основатель и бессменный лидер СРП 64-летний Воислав Шешель намерен покинуть пост председателя партии, чтобы уступить место кому-либо из более молодых её членов.

Источники сообщали, что политик был разочарован результатами президентских выборов 2017 года, на которых он занял лишь пятое место, набрав менее 5% голосов. Отмечалось, что Шешель зол на коллег и сетует на низкий уровень организации в партии, среди её членов также возникло общее недовольство показателем на выборах.

Воислав Шешель основал Сербскую радикальную партию в феврале 1991 года на базе объединения Сербского четнического движения с частью отделений Народной радикальной партии.

Во время войн в Югославии в начале 1990-х годов Шешель участвовал в организации и руководстве добровольческими отрядами сербов. В 2003 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге выдвинул против Шешеля обвинения в военных преступлениях в 1991—1994 годах в Боснии и Хорватии. Перед трибуналом он предстал добровольно. Процесс над Шешелем завершился лишь в марте 2015 года — он был оправдан по всем девяти пунктам обвинения. При этом Шешель стал рекордсменом по числу лет, проведённых в заключении без вынесения приговора.