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В Кремле ответили на слова Помпео о ракетных испытаниях КНДР

Политика

Ранее в США связали ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в РФ

В Кремле ответили на слова Помпео о ракетных испытаниях КНДР
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кремль

Москва, 6 мая 2019, 14:02 — REGNUM  Связывать решение Северной Кореи о проведении ракетных пусков с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая увязка абсолютно некорректна, это можно заявить абсолютно однозначно», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что 4 мая Пхеньян провел ракетные испытания на восточном побережье страны.

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