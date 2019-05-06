Экс-президента Судана допросят по обвинению в финансировании террористов

Хартум, , 15:14 — REGNUM Генеральный прокурор Судана Аль-Валид Ахмед Сайид предписал допросить свергнутого президента страны Омара аль-Башира по обвинению в отмывании денежных средств и финансировании терроризма.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», суданский генеральный прокурор потребовал провести допрос Башира в соответствии с законами страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бывший президент Судана вступил в должность в 1989 году и руководил страной «железной рукой». В прошлом месяце он был свергнут войсками страны под давлением общественности. Во время правления Башира США внесли Судан в список государств-спонсоров терроризма вследствие связей страны с группировками радикального толка, в том числе с Усамой бен Ладеном, проживавшим на территории Судана с 1992 по 1996 гг.

В прошлом месяце глава военного совета страны, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что более 113 миллионов долларов США были обнаружены в доме бывшего президента Судана.