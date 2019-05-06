Турция призывает США не прятаться за «свободой прессы»

Анкара, , 13:51 — REGNUM Глава пресс-службы Администрации Президента Турции профессор доктор Фахреттин Алтун, в ответ на размещённую посольством США в Турции запись в Twitter по случаю Всемирного дня свободы печати, заявил: «Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы США прекратили прятаться за свободой прессы». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, от имени американского посольства в Турции в социальной сети Twitter была размещена запись следующего содержания: «Мы продолжим призывать к тому, чтобы в Турции уважали и гарантировали свободу высказывания, справедливость судопроизводства и независимость судебной власти». Представитель Президента Турции ответил на это так: «Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы США прекратили прятаться за свободой прессы. Вместо того, чтобы обвинять другие страны, Вашингтон должен сосредоточить свое внимание на собственных застарелых проблемах, таких как крайняя бедность и расизм».