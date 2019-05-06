Глава МИД ФРГ выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы в Москве

Берлин, , 13:52 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выразил соболезнования родственникам жертв пожара на борту Superjet-100 компании «Аэрофлот».

"Со смятением мы видим сообщения об авиакатастрофе в Москве. Наши мысли — с многочисленными жертвами и пострадавшими. Наши глубокие соболезнования всем россиянкам и россиянам, потерявшим в этой трагедии близких», — написал Маас 6 мая на своей официальной странице вTwitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая в результате пожара на борту самолета погиб 41 человек. Авиалайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» вскоре после вылета. При жесткой посадке Superjet-100 загорелся. Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета выясняет причины трагедии.

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