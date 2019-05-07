Иракские туркмены: этнических тюрок защищает только Турция

Анкара, , 07:59 — REGNUM Глава Иракского туркменского фронта Эршат Салихи в ходе симпозиума «Киркук и Карабах в будущем Тюркского мира: Геополитические вызовы и перспективы», проведенного в Баку, заявил, что империалистические круги пытаются стереть турок с карты Ближнего Востока, выжить их в Центральную Азию, однако они не поддадутся под давлением. По его словам, страны Запада оказывают активную поддержку сепаратистам и террористам в Ираке и Сирии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, иракский политик сообщил: «Никто в мире, кроме Турции не отстаивает права этнических тюрок в странах Ближнего Востока. Также лишь она защищает интересы Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе. Иракские туркмены при необходимости готовы воевать за освобождение Нагорного Карабаха».Салихи отметил, что определенные силы, используя религиозную карту региона, пытаются внести разлад в ряды иракских туркменов. «Мы не допустим этого потому, что все мы тюрки», — подчеркнул Эршат Салихи. Он также осудил попытки изменения этнографической карты провинции Киркук. Лидер иракских туркменов сказал: «Население Киркука выросло с 850 тысяч до 1,6 млн человек. Курды, переселившись сюда, пытались изменить этнографическую карту региона. Но Киркук принадлежит тюркам, мы цементируем Ирак. Тюрки и дальше будут жить и в Киркуке, и в Карабахе.