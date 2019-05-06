МИД Венгрии: безопасность Европы зависит от Турции

Анкара, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил: «Сегодня безопасность Европы зависит от Турции». Он отметил, что Венгрия считает Турцию стратегическим партнером и дружественной страной. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Петер Сийярто напомнил, что Турция открыла двери для 4,5 миллионов нелегальных мигрантов и не ставит заслон на пути нелегальной миграции. Дипломат подчеркнул необходимость поддержки миграционного соглашения между ЕС и Турцией, в противном случае, по его словам, юг Европы столкнется с наплывом нелегальных мигрантов. Глава венгерского МИД также упомянул о том, что Турция предпринимает серьезные шаги в борьбе с терроризмом, и подчеркнул, что Венгрия высоко ценит ее политику. Министр сказал: «Террористов нельзя подразделять на хороших и плохих. Если один из наших союзников рассматривает какую-либо группировку террористической, то мы в знак солидарности должны разделять эту позицию».