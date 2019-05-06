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Глава минобороны Украины готов отчитаться перед Зеленским

Политика

Пока никаких встреч и переговоров с избранным главой государства у министра не было

Киев, 6 мая 2019, 13:44 — REGNUM  Министр обороны Украины Степан Полторак готов встретиться с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».

Глава оборонного ведомства отметил, что пока у него не было никаких переговоров с будущим руководителем страны, однако такая встреча в своё время состоится.

«Я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, о задачах и моем видении будущего ВСУ Украины, — заявил Полторак. — Я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства».

Что касается возможно смены курса Украины на вступление в Североатлантический альянс, то, по словам главы минобороны Украины, говорить об этом можно будет «только после завершения проведения инаугурации и переговоров».

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«Я считаю, что точно неприемлема смена курса на вступление в НАТО», — отметил Полторак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении предложить избранному президенту страны Владимиру Зеленскому свою отставку. Дипломат считает, что необходимо «соблюдать политическую культуру» и позволить новому руководителю страны самому «выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошёл второй тур президентских выборов. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22%, его оппонент, пока действующий президент страны Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.

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Ранее Зеленский заявил, что хочет провести инаугурацию 19 мая 2019 года. Однако в Раде эту дату не согласовали. По словам главы украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, 19 мая не подходит для инаугурации президента, поскольку это траурный день памяти «жертв политических репрессий».

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Политическая жизнь Украины
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