В Южном Судане отложили формирование правительства на 6 месяцев

Джуба, , 14:04 — REGNUM Стороны мирного соглашения по Южному Судану договорились отложить формирование переходного правительства на шесть месяцев, до тех пор, пока не будут решены насущные проблемы между участниками договора.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo, создание переходного правительства было назначено на 12 мая. Однако благодаря перенесению даты формирования государственного органа президенту Южного Судана Сальве Кииру и лидеру оппозиции Риеку Мачару будет предоставлено больше времени на то, чтобы сгладить имеющиеся между ними разногласия.

Августино Нджороге, генерал-лейтенант Южного Судана, временный председатель реорганизованной совместной комиссии страны по мониторингу и оценке (RJMEC), которая следит за выполнением положений мирного соглашения, заявил, что такое перенесение позволит сторонам обсудить наболевшие вопросы.

«Стороны рассматривают мирный процесс в качестве наилучшей возможности для установления стабильности в регионе и прекращения страданий жителей Южного Судана. Это приятное известие, поскольку перенесение сроков позволит участникам договора ускорить выполнение нерешенных проблем», — отметил Нджороге.